石岡反徵收聯合自救會會長李蔚慈（左）堅決反對「東豐快」隧道方案，要求朝河床共構方向規劃。（王文吉攝）

石岡區梅子里民林月霞激動表示，只要路線未與河床共構，她的農地將被一分為二

東勢區上新里長（右）發言引起石岡人群情激憤，一度爆發推擠衝突，幸好警方即時上前架開雙方。（王文吉攝）

市議員冉齡軒服務處主任廖國泰（右）發言表態支持市府主推的方案，要石岡「犧牲小我、成全大我」，引來石岡人不滿，雙方爆發數度口角衝突。（王文吉攝）

東豐快速道路力拚2年內通過環評，二階環評公開說明會24日下午在石岡區公所舉行，會中石岡、新社、東勢居民發言踴躍，多名民眾意見相左，數度爆發口角。石岡居民對隧道案存疑，還有老農擔心果園被徵收，頓失經濟來源。石岡反徵收聯合自救會則堅決反對，要求朝河床共構方向規劃。

東豐快速道路二階環評公開說明會由建設局長陳大田主持，地政局、農業局、都發局及水利局等相關單位均派員出席。官員簡報指出，東豐快速道路共有4方案，包括大甲溪北岸與中44線共線、南岸利用東豐綠廊、南岸利用台3線高架，以及南岸以隧道穿過公老坪等，

市府提送環評審查的路廊方案，前三案有路線長、途經地質敏感地帶、衝擊休閒遊憩及造成台3線壅塞等問題。目前主推第4案，並將路線盡量往北移，避免拆遷民宅及破壞「美人照鏡」風水寶地，拆遷戶也從102戶降至2戶。

石岡區梅子里民林月霞說，只要路線未與河床共構，她的農地將被一分為二，這樣如何耕作？還有老農擔心農地被徵收，日後無法耕作，也不能領取老農津貼；金星里反隧道自救會總幹事張相泉說，金星里為順向坡，開闢隧道恐造成淪小林村第二，堅決反對隧道方案。

東勢區下新里長劉發現及市議員冉齡軒服務處主任廖國泰表態支持市府規劃，要石岡區民「犧牲小我、成全大我」，引來石岡區民群情激憤，幾度爆發叫罵，衝突一觸即發，員警見狀趕緊上前將雙方拉開，幸未爆發肢體衝突。

石岡反徵收聯合自救會會長李蔚慈表示，市府目前送環評審查的路線仍以隧道方案為主，將堅決反對到底，要求朝河床共構方向規劃。

建設局指出，東豐快速道路規劃以來爭議不斷，不論路線方案擇定或環境衝擊與否，皆難獲居民共識。市府現採行隧道方案，減少徵收私地，並運用河川公地規劃路廊，而部分私地取得將以高架方式執行，拆遷調整剩下2戶，且選用最少與斷層帶交會點的路廊。

(中時 )