磺溪九怪書會成員莊宏亮與其創作的隸書對聯。（王文吉翻攝）

磺溪九怪書會成員莊連棚《澤如時雨》營造黑白空間的和諧。（王文吉翻攝）

古有「揚州八怪」，今有「磺溪九怪」！彰化多位書法篆刻名家因仰慕清代揚州八怪，在鄭惠宇號召下成立「磺溪九怪書會」，每月固定聚會，交流創作能量。「磺溪九怪」各有專精，風格殊異，10位會員匯聚90件書藝作品，即日起於台中市葫蘆墩文化中心展出。

磺溪九怪書會成立於2012年，靈感來自「揚州八怪」，因部分成員好飲杯中物，又有「酒怪」之稱。創會長鄭惠宇解釋，「九怪」為台語「搞怪」諧音，並非愛喝酒後愛搞怪，而是意喻成員在書法篆刻創作，走出與眾不同、自成一家，冀望能如楊州八怪般為磺溪首選。

葫蘆墩文化中心展出「磺溪九怪」90件書藝作品，其中鄭惠宇「三公山碑四聯屏」是東漢名碑，線條遒勁，結體在篆隸過渡期間，表現奇絕精神，是書法美學的樸茂展現。莊宏亮隸書對聯，揉合隸草線條，表現時而流暢，時而凝重，其字型張力較大，體現文人傲強之氣。

莊連棚「澤如時雨」營造黑白空間的和諧，焠鍊祥和質地的線條之美。現任會長陳岸「羞澀」是現代書藝表現，企圖透過筆墨造型反應政治的藍綠對抗，陰陽太極，虛實對應，對傳統豐碑的仰望，與現代精神的試探。

趙宗宋則以草書道法，想提筆就飛墨舒展，隨心境揮灑出天地任我行的氣概。黃榮森的草書以雞絨筆用強烈的乾濕急徐表達率性不羈的生活意境。曾獲省展首獎的劉家華，以狂草筆意書寫隱喻書家對狂草的嚮往與追求。

中生代屢獲大獎的張倍源篆隸合體，並運用無行無列的方式錯落布局，很具新意。劉志欣曾獲篆刻大獎，布局謀篇亦見其金石氣，以極其遒勁的線條，表現智者若愚的處世態度。廖明亮以長鋒羊毫任意揮灑的行草，悠遊於筆墨情趣中，快意人生，不亦樂乎。

(中時 )