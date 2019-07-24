哈林今到場欣賞。（粘耿豪攝）

艾怡良今到場欣賞。（粘耿豪攝）

李佳薇（右）和妹妹李佳歡今到場欣賞。（粘耿豪攝）

陳大天今到場欣賞。（粘耿豪攝）

OZI今到場欣賞。（粘耿豪攝）

百老匯音樂劇《獅子王》24日吸引眾星朝聖，包括庾澄慶（哈林）、艾怡良、曾沛慈、朱俐靜、邵雨薇、OZI、有感覺等近50組藝人欣賞，頑童的瘦子也帶女友低調進場；近期忙宣傳新專輯《幸福指南編輯部》的品冠，今抽空帶老婆Jennifer及一對兒女到場，難得全家出席，Jennifer笑說：「非常開心...希望他有空也單獨帶我看些特別的。」夫妻倆打算近日看電影約會。

哈林為9月演出的音樂劇《西哈遊記》到場觀摩，聊起女兒哈密瓜日前剛過2歲生日，他表示還在學習當個開明的爸爸，至於如何管教女兒、孩子黏爸爸或媽媽？哈林笑回：「她現在還小根本不甩我，孩子愛媽媽，大家都愛媽媽！」

李佳薇特別向9月即將演出的歌舞劇《我的媽媽是Eny》劇組請假，與妹妹李佳歡一同欣賞，姊妹倆4年前曾在英國看過《獅子王》，李佳薇說：「那時候在倫敦買了站在最後一排的票，超級遠的，這次可以比較近一點看到更多細節，很開心！」

陳大天將於26日起一連三天在台北城市舞台演出《老大的金蛋》舞台劇，忙著排練的他到場觀摩，還特地穿著獅子圖案的T恤；聊起他舞台劇即將開演，陳大天感謝圈內好友自掏腰包力挺，黃子佼大手筆花了6萬4000元購票：「很感謝佼哥，他今天就買了32張票。」而原訂帶孕妻同行的紀言愷，因老婆今突然臨盆而取消行程。

(中時 )