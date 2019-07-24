57歲「星爺」周星馳出道多年，最近被微博上的媒體人爆料秘婚有新婚妻子，但隨即被星爺助理打臉，澄清是子虛烏有。過去曾和星爺傳緋聞的「舊愛」莫文蔚，今(24日)出席活動被問此事，先說可信性應該不高，又說就算是真的也不足為奇，沒說死到底知不知道星爺是否已婚。

香港資深記者「朱皮」最近在微博爆料星爺新婚，說他有老婆鼓勵應該會燃起鬥志重新主演電影，卻被周星馳助理否認，之後朱皮發出影片表示，今年6月星爺生日時，有人向他爆料周星馳結婚，稱當天有人去他家守門，沒拍到周星馳，也沒拍到星爺媽媽出門買菜，而星爺平時沒事就喜歡回家吃媽媽煮的菜，生日當天卻搞神隱，令人懷疑。

「朱皮」更說，周星馳是有名的孝子，相信他應該想完成母親心願結婚生子，懷疑星爺隱婚。對此，據《東網》報導，莫文蔚今被問此事，說最近一次和周星馳聯繫是3年前為他的《美人魚》出馬唱主題曲，之後就沒聯絡，但她有看到這則新聞，「就算是真的也不奇怪，他（周星馳）都一把年紀也應該結婚，如果是真的就恭喜他」。

(中時電子報)