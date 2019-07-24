台北市社會局承租市府古亭聯開宅，委託喜憨兒福利基金會開設「小作所」照顧輕中度心智障礙者，卻遭大樓管委會拒於門外。內政部營建署表示，住宅法令已強化居住環境平權，營建法令並無禁止社福、身障、愛滋等團體入駐社區，社區自治規約牴觸法律無效。

營建署表示，目前建築法、都市計畫法、公寓大廈管理條例與公寓大廈規約範本等內容，並無侵犯人民基本權利，或禁止社福、身障、愛滋團體或機構等入駐社區規定。各公寓大廈或社區訂定規約，不能牴觸憲法、法律之規定，牴觸者無效。

住宅法於2011年12月13日制定時，即已明定住宅使用人有因其需要或合法使用住宅空間的權利，任何人包括住戶、鄰人等不得拒絕或妨礙住宅使用人情事。為了處理拒絕或妨礙的申訴，直轄市、縣市主管機關應邀集比率不得少於1／3的社會或經濟弱勢代表、社會福利學者等參與。如果經協調處理，並經直轄市、縣市主管機關令行為人限期改善，屆期未改善者，按次處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

營建署表示，身權法第16條及第82條已分別訂有「身心障礙者之人格及合法權益，應受尊重及保障，對其接受教育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益，不得有歧視之對待。」、「身心障礙福利機構，於社區中提供身心障礙者居住安排服務，遭受居民以任何形式反對者，直轄市、縣市政府應協助其排除障礙。」。各直轄市、縣市 社會局應積極協助。如社會局認為已有違反「不得有歧視之對待」情事，除可依身權法裁罰外，後續也可依住宅法規定進行處理。

(中時 )