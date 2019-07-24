近期不少男星搶進寫真市場，不同於露骨的情色寫真，健康陽光風的男體寫真受到不少讀者歡迎，甚至登上網路書店的排行榜冠軍，《中時電子報》整理出三本近期尺度不輸女星的男星寫真，讓你夏天眼睛吃好吃滿冰淇淋。

近期這位超帥的英文老師推出第一本寫真集，電子書開賣首週就賣破上千本。（合成圖／翻攝自蕭郁軒臉書）

一、島主 Islander 蕭郁軒個人首本寫真集 - Vol.01

有「全台最帥英文老師」稱號的男模蕭郁軒，近期也推出個人的第一本寫真集，目前還在電子書階段就首週賣破千本，擁有1/4墨西哥血統的他，五官深邃加上身材健壯加上絡腮鬍，全身散發出男性賀爾蒙充滿男人味。

有「全台最帥英文老師」稱號的男模蕭郁軒，不只是位英文老師，更是為男模兼演員。（合成圖／翻攝自蕭郁軒臉書）

而寫真特地遠赴馬來西亞的外島「邦咯島」拍攝，更首度嘗試人生第一次在海灘全裸的經驗，但寫真集當中沒有露出第三點，而是用性感的陽光角度去循序漸進帶入。

今（24）日剛當爸的JR紀言愷寫真集尺度超大。（合成圖／天晴娛樂提供）

二、JR紀言愷個人首本寫真 紀律

腹肌有「馬里亞納海溝」之稱的男星JR紀言愷，將自己苦練已久的好身材完全展現出來，為自己青春不留下任何一點遺憾，他更透露在看完企劃案後，完全沒有尺度的考量，更做出兩個JR的效果。

不管是互相全裸自抱或是互相剃頭，不需要其他助手或演員，由自己來詮釋兩個自己，尺度也遊走在藝術的邊緣。

JR紀言愷寫真集全裸自抱。（圖／天晴娛樂提供）

三、ESCAPE：晏人物攝影集

知名男體寫真攝影師晏人物，這次找來過去兩位由他拍攝捧紅的男模林宜增與舞蹈老師刺刺，兩人猶如兄弟般的長相，更是這本寫真的一大亮點，刻意要營造出「兄弟？情侶？朋友？」的感覺，也讓讀者充滿遐想，更奪下多個網路與實體書店的銷售榜冠軍。

晏人物找來兩位相似的健身男模與舞蹈老師合出寫真，意外受到熱烈歡迎。（圖／翻攝自臉書）

當中的兩位主角男模林宜增2017年由晏人物拍攝發掘，190公分高的他，在隔年被經紀公司相中，遠赴泰國成為專業的時尚模特兒。在當地除了各式時尚品牌服裝秀外，還拍攝過麥當勞電視廣告、擔任泰國小姐選拔合作男模，也拍攝過運動品牌在台的廣告，與待過蕭敬騰的籃球隊。

林宜增（左）、刺刺（右）。（合成圖／翻攝自臉書）

舞蹈老師刺刺從一支Youtuber的影片開始，成為廣受矚目的焦點新星。晏人物從這個充滿電力的性感男人身上，找到了他獨特的調皮男孩味。從《NIGHT AIR》開啟與刺刺的正式合作，身為專業舞蹈教師的他，整天都在跳舞、練舞、教人跳舞。近期更從平面拍攝工作躍入動態，未來能在更多廣告、戲劇、電影中看見他的身影。

(中時電子報)