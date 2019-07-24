台中國家歌劇院今年暑假推出重磅企劃「NTT Open House Day 歌劇院探索日—音樂劇迷宮大冒險」，將於7月28日首度開放B2劇場工作區，並以體驗劇場與音樂劇幕後工作為題設計，讓民眾不需持門禁卡，也能一窺劇場後台區專屬劇場人的神祕空間。

「你最想打開歌劇院哪一扇門？」台中國家歌劇院今年7月初在臉書貼文詢問對民眾對歌劇院好奇與想像，引起百餘人留言回應，不少民眾想一探神祕的劇場後台，歌劇院為此規劃「NTT Open House Day 歌劇院探索日—音樂劇迷宮大冒險」活動，將於7月28日首度開放B2劇場工作區，於上午11點30分至晚間8時30分限時開放，民眾要掌握進出劇場人專屬空間的良機。

歌劇院指出，歌劇院B2是只有演出者與劇場工作人員才能出入的劇場工作區， 這次活動以體驗劇場與音樂劇幕後工作為題，不僅解密表演團隊進場、排練與舞台製作的工作場域與專業道具，還邀請民眾化身劇場黑衣人或音樂劇演員，深入體驗「一日劇場人」。

「NTT Open House Day 歌劇院探索日」規劃2種票券，有票價100元的「輕鬆晃悠票」及350元的「滿載而歸票」。

「輕鬆晃悠票」可探索B2劇場工作區，認識修補佈景設備，並體驗劇場黑衣人「裝台」的樂趣；「滿載而歸票」民眾除體驗「輕鬆晃悠票」活動外，並有「躍演」劇團演員余子嫣、歌唱戲劇教學老師鄭亦庭、鋼琴家黃裕翔及指揮康和祥等藝術家到場，指導、帶領民眾體驗歌唱、跳舞與演戲等音樂劇精髓的多元魅力。

(中時 )