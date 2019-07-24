張書豪、歐陽妮妮同進同出。（時報周刊提供）

歐陽妮妮、張書豪因合作《腦波小姐》假戲真做燃愛火。（資料照）

張書豪在IG大方貼出與歐陽妮妮合照，寫著「我們一直都很好！」（取材IG）

張書豪與歐陽妮妮因合作偶像劇《腦波小姐》，今年五月被抓包一起到峇里島度假，疑燃愛火，近來小倆口戀情逐漸浮上檯面，據《時報周刊》報導，「妮豪戀」已甜蜜到「一刻都不想分開」的地步，7月16日晚上7點多，張書豪被直擊開著藍色賓士休旅車，熟門熟路、很順暢地開進妮妮的住家停車場，顯示男方已拿到自由出入歐陽家的「通行證」，直到隔天晚上7點多，小兩口才又一起出門前往知名鐵板燒餐廳用餐，互動似已同居多時！

用餐兩個小時後，小倆口和一位女性友人在餐廳門口會合。此時，外頭飄起雨來，張書豪大展暖男本色，迅速脫下外套充當雨傘，接著快步奔向停車場取車，看似不願讓妮妮和友人跟著淋雨。之後兩個女生坐上張書豪的車子離去。

過了幾個小時，張書豪和妮妮突然一改低調態度，輪流在IG上自爆情事。張書豪在限時動態提及一直被跟拍，「我最近真的不想管了，想好好過自己想過的生活，所以應該沒多久就會有新聞了，到時候別太驚訝因為我已經跟你們說啦！」面對網友詢問緋聞真假，他不避諱地貼出與妮妮合照，並說：「我們一直都很好！」被視為是認愛行為。

據了解，目前妮妮還和父母、姊妹住在一起，妮妮的外公、外婆也住在同一大樓，只是媽媽傅娟多半留在美國波士頓陪著小女兒（歐陽娣娣）讀書，因此平時一家人難得見上一面。如今張書豪可以自由進出妮妮家，相信已得到長輩認證。

(中時 )