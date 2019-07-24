2019瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組今天首日就上演一場精采的「中日大戰」，地主中華藍隊第4節靠著蔡佩真單節12分威猛表現，幫助曾落後達16分的中華藍追到只剩3分差距，可惜功虧一簣，最終67：75無奈吞下敗仗。

這是蔡佩真睽違多時後，再度成為國家隊一員，現年35歲的她坦言，原本生涯規劃就是打到32歲就退休，不過外籍教練華格納（Kenyon Wagner）已經「三顧茅驢」，三次邀請她進入國家隊，加上自己在母隊台員的訓練量、比賽量讓傷勢、身體狀況都能負荷，因此改變原本想法，決定回歸。

賽後蔡佩真說，自己一直以來的個性就是比較喜歡擔任球隊最苦工的綠葉型角色，反而比較喜歡幫「紅花」彭詩晴掩護、製造機會給隊友的分，但只要球隊需要她的，她也樂於在進攻上積極協助，「進入中華隊後，華格納教練一直希望我在籃下能夠更多點攻擊，以及鞏固籃板，所以一開始真的不太適應，今天因為不想輸球，加上練球時手感不錯，第4節就比主動攻擊籃框，也算運氣好，能夠進球得分。」

彭詩晴(左)今天攻下23分，可惜無法助隊擊敗日本。(中華籃協提供)

蔡佩真今天攻下19分，在中華籃僅次於彭詩晴的23分，教頭華格納賽後表示：「蔡佩真今天第4節的表現像她只有20歲，詩晴是上半場進攻火力較猛，下半場做更多防守，兩人表現我都很滿意，還有王維琳、黃凡珊也很不錯。」

華格納也說：「輸球永遠是我們最不喜歡的事，但我很滿意球員的拚勁，球隊瓊斯盃開打前才一起練過5次球，今天比賽能夠幾次將分數追進，球員不放棄的精神已經讓我很滿意。」

日本這次以職業隊三菱電機無尾熊女籃隊代表參賽，第4節在中華隊將分數追到只剩3分落後時，陣中射手永井唯菜連飆兩記三分球，助隊再拉開差距，全場她斬獲19分，為全隊最高。

(中時電子報)