張姓男子酒後騎機車行經彰化市線東路一段與彰鹿路交岔路口未兩段式左轉，遭警攔查，不僅酒氣沖天還拉屎，不服取締，竟伸手入褲內，將拉出米田共朝員警身上丟擲，彰化地院24日審結，妨害公務部分判處7月有期徒刑；公共危險部分判6月徒刑，得易科罰金。

張姓男子已多次酒駕前科，3月22日晚間7點許，在一間小吃店飲用藥酒後，騎機車上路被攔檢，還拉了肚子，兩名巡邏員警要酒測，就徒手伸入褲子內抓取大便，公然朝一名員警丟擲，使員警身上多處沾染糞便，警方當場逮捕，測得酒測值0.66毫克，移送法辦。

張姓男子辯稱他不是故意要拿大便攻擊，是剛好要丟掉，員警在那邊不小心丟到，強調沒有要侮辱警察。但法官據該員警證述及調閱監視器、密錄器錄影，認事證明確，判決書指出，被告行為嚴重摧辱執法員警人格尊嚴，情狀難謂輕微，面對自己錯誤，還抱持粉飾心態，依法裁判。

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(中時 )