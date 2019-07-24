時代力量立委黃國昌爆料國安人員私帶免稅菸案，黃今天再爆，5輛車運私菸車是國安局派的，而是總統府派去，若此事為真，名嘴謝寒冰直指，黃國昌旨在打擊新潮流和陳菊，「等於要蔡英文的命」！

黃國昌今再爆料運菸車爲總統府所派，發文詢問總統府是誰派車去載私菸，總統府以「偵查不公開」拒絕提供。但總統府也火速在下午開記者會解釋，運菸車輛是國安局特勤中心和總統府侍衛室借用提供，但不少人仍半信半疑。

若運菸車真爲總統府所派，名嘴謝寒冰今（24）日在臉書發文，稱「從黃國昌續爆五輛貨車是總統府而非國安局的車輛，可以看出『其目的是要打陳菊與新潮流，問題蔡英文的連任之路與新潮流綁在一起，打擊新潮流等於是要蔡英文的命」。

網友對此紛紛在謝寒冰臉書發表評論，「總統出的去、專機回的來、私菸發大財」、「總統官邸侍衛長調職後會不會沒多久又升官啊？」 、「分贓不均內鬥戲碼？」 、「講著講著又想拖馬英九下水啊」。

資深媒體人謝寒冰 臉書。(圖/截自謝寒冰臉書)

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