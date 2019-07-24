國安局人員利用總統出訪回國走私大量菸品震驚各界，事發後交通部長林佳龍要求華航提出調查報告，未料華航反應消極，林佳龍不滿之餘，隨即指派政務次長王國傍晚前往華航總部，與華航董事長謝世謙、幾名副總及空品部等相關部門討論，了解相關進度。

雙方歷經2個多小時會談後，王國材向媒體表示，已要求華航將過去總統專機購菸的紀錄調出來，雖然華航表示由於公司電腦系統在2013年更新，導致以往的資料「遺失」，所以目前只有2014年以後的資料，王國材也要求華航設法找回遺失的資訊，「真相大白，才是解決問題的最好方式」。

至於專機購菸的緣由，王國材說這是他最想知道的，到底什麼時候開始「配合」國安局，他也希望華航能提出確切的數據。

王國材也談到，過去華航對於總統專機的「處理方式」日後將會取消，以後對於免稅品購買方式也將依規定辦理。至於除了國安局外，是否還有其他單位享有這種「福利」，王國材也要求華航一併對外說明。

王國材強調，已要求華航在明日下午5時前，召開記者會向社會大眾說明種種疑點，他也轉述林佳龍的想法，與其讓大家揣測，不如早點公布真相。至於相關人員的懲處，王國材說等事情告一段落之後，再由華航提出正式報告。

(中時 )