被喻為我國獄政史上最大的貪瀆弊案，歷經近5年審理，台北地方法院今(24)日辯論終結，定10月9日下午3點宣判。被控收賄的前綠島監獄典獄長蘇清俊、涉嫌行賄的東森媒體集團總裁王令麟等12位被告，都否認涉有起訴書指控的行受賄犯罪事實，請求判決無罪；公訴檢察官則以12人全部否認犯罪，請求合議庭要加重刑度重判。

檢方2015年1月，起訴王令麟在台北監獄服刑時，涉嫌利用東森國際旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助拍微電影推廣矯正教化成果，藉此與北監高層打好關係，再透過親信胡曉菁，以SKII禮盒、牛排等，行賄時任副典獄長的蘇清俊、主管和管理員，換取在獄中可訂閱六份報紙、批改東森公文、更換教區、享用專屬剃頭刀等特權。

全案審理多時，今(24)日召開言詞辯論庭，12位出庭被吿，全都做無罪答辯。蘇清俊說，北監有不成文慣例，對特殊受刑人本就有差別管理，並非只給王令麟特別待遇，如北監收容過的前總統陳水扁，舍房就比其他受刑人大，且有24小時的熱水，扁也訂閱4份報紙。

王令麟則說，獄中未限制訂報份數，六份報紙都是依程序申請核准，籌辦新媒體訓練班，是經北監長官向矯正署報准，目的是讓受刑人可以習得一技之長。當時矯正機構正推動微電影比賽，獄方看中他的媒體專業，才更換他的教區，絕不是他可自由選擇勞動區。

他在北監圖書室的工作地點，每位受刑人都有一張桌子，非僅他有，怎麼會是獨享的總裁辦公室？獄中都是幾百人共用一把電動剃頭刀，因衛生條件差，他被傳染頭瘡，經反應才替換新的，但電動剃頭刀並非他專用，是大家共用。他沒有行賄也未享受特權，請庭上判他無罪。

(中時 )