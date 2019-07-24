上週，派拉蒙公布了「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun：Maverick)的預告片，透露了驚險的飛行、空中特技和沙灘排球，無疑是明年夏季最受矚目的電影。然而，有件不尋常的事必須好好解釋：為什麼戰功彪炳功標炳、服役30多年、高齡57歲的獨行俠，仍然是一名上校飛行員，駕駛F/A-18E超級大黃蜂執行戰鬥任務？美國海軍表示「並非不可能」

任務與目的(Task and Purpose)報導，也許電影編劇早就知道我們想問的問題，所以在預告片中，直接由艾德哈里斯( Ed Harris)所飾演的不知名海軍少將，明確地簡述了獨行俠的職業生涯，他說：「三十多年的服役歷程，戰功獎章與勳章無數，40年來唯一擊落三架敵機的美軍飛行員。你升不了官，也不肯退役，出生入死卻又死不了...(哈里斯皺著眉頭)。你應該至少是個兩星少將，但是你仍原地踏步...上校，為什麼會這樣？」

我們的獨行俠淡然的說：「人生就是如此難解，長官。」

【捍衛戰士獨行俠】精采預告-2020年暑假 IMAX同步登場

是的，這是個好問題。有趣的是，美國海軍有答案。以下是海軍人事司令部告訴USNI新聞，回歸大銀幕的獨行，會不會服役35年仍是上校：

獨行俠在1986年時，是名中尉，所以他的軍旅生涯至少37年，按理說，如果他一直在軍隊中服務，確實不容易一直卡在上校卻又不退役。但是如果服役資歷有中斷，則會出現另一種可能的情況。例如，也許在他在印度洋擊落不名的米格敵機後，獨行俠選擇離開現役，並在海軍預備隊待了一段時間。然後，他再次回到現役，憑藉超過五年的資歷，獨行俠可以服役超過37年。

還有一種可能是，他曾經退役但保留軍職，然後又重新服役，延續自己的軍階。根據海軍人事司令部的說法，一般來說，個人退役卻保留軍銜的案件很少見，但並非聞所未聞。

比如美國海軍戰鬥武器學校教官，喬“霍斯特”沙特帕(Joe“Hoser”Satrapa)，就是退役後再重新服役，而且軍階還升級的罕見例子。沙特帕是非常傑出的戰機飛行員，在越戰期間出勤162次，雖然沒有擊落過敵機，但是戰鬥技術非常高明。他的個性比較狂野，在1978年時，因不服號令被強迫退役，最高軍階是少校。結果到了1980年，海軍部長約翰雷曼(John Lehman )，請沙特帕重回軍職，接任TOPGUN的教官，並且升為中校指揮官，這是極少數的退役後重新服役，而且還升階的案例。

所以，老獨行俠仍是飛行員，並不是愚蠢的劇本，或是好萊塢的想像力。事實上，早在電影計畫初期，派拉蒙影業公司就與美國海軍密切協商，討論如何使劇情中的關鍵細節，能夠符合美國海軍現況，至少不要太離譜。

當然更重要的是，擔任飛行員的獨行俠，劇情會有趣的多。要是續集的情結是，成為將軍的獨行俠，在兩個小時電影中，都是處理乏味的文書工作以及人事接待，結果涉及「胖子倫納德」(Fat Leonard)醜聞案，最終不名譽退役，那麼捍衛戰士續集將會成為一部糟糕的電影。感謝上帝，獨行俠沒有當上將軍。

(中時電子報)