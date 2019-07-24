時代力量立委黃國昌直指，當天運送私菸的5輛貨車並非國安局派出，而是來自總統府。總統府今天開直播滅火，回應還在查，車輛是由侍衛室調度。對私菸風暴擴大，網民直言，小英已經出局了！

PTT網民貼文指出，感覺私菸案太大條了，無論如何洗風向，就是無法擋住，以這態勢來看，小英已經出局了！撿到原子彈的柯P對上藍軍的韓國瑜，2020是否已經是柯韓對決，小英只能乾瞪眼在旁吃草的局面呢？大家怎麼看？

鄉民們說：「不用對決啦！明年就是韓總統，趕快認清事實。」、「棄蔡保柯，柯應該會拿下了！」、「可惜！如果現在是12月就好了。」、「黃國昌帶槍送柯P坐上大位！」、「如果是這樣，韓國瑜要開始打柯了，啊不已經開始了。」、「那我寧願投韓，繼續毀滅小英吧。」、「如果是柯韓聯手應該可以完虐小英，可惜不能先聯手再互相PK。」

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(中時電子報)