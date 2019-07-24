嚴立婷分享親子互動。寬宏藝術提供

一家三口很幸福。

嚴立婷昨帶籃球員老公張智峰、7歲兒子Willson現身科教館朝聖「反應過激的貓」特展，她笑說兒子語言能力發達，現在很會頂嘴，經常被兒子氣到說不出話，最後都以「少囉唆」結束話題，但有時她也會被說服，無奈說：「兒子有時講話也滿有道理。」

嚴立婷分享，有次要兒子整理房間，但兒子不願意，還問為什麼妹妹可以不用整理，她耐著性子解釋妹妹才1歲多，先不用整理，兒子竟說：「我也沒很大，我才7歲。」兒子仍頂嘴，嚴立婷斷了理智線回他：「這房子我買的，那你出去。」

她說只好看一些安慰自己的文章，提到小孩頂嘴是好的，腦子動比較快。坦言為了照顧女兒，推掉3至5個主持工作，「不要講損失多少啦，女兒無價」，她正籌備撰寫親子教育新書。

嚴立婷表示，「反應過激的貓」超可愛，她常會用這個貼圖傳給朋友，「它是一隻白白的貓臉上沒什麼表情，但搭配上激動到不行的動作…真得超級療癒。聽到要辦展覽，超級興奮，也看到好多朋友在網路上分享有來看，就想說無論如何都一定跟兒子老公找空檔來」。

日本超人氣百萬貼圖王「反應過激的貓」，來台慶祝三周年，嚴選超過10組的經典作品，將過激貓、貓老闆、Tango立體化做成公仔，還有一隻三公尺高的過激貓，讓粉絲可以跟過激貓拍好拍滿拍不停。嚴立婷的兒子Willson一看到有滑草場超級興奮，直呼太紓壓了。

(中時 )