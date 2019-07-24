國安特勤利用總統出訪期間私運免稅香菸，引起軒然大波，也傳出華航高層涉案消息，但華航遲遲未提出報告，惹怒交通部長林佳龍，直接指派政次王國材進駐華航釐清。王國材今午(24日)受訪時表示，從拿到的資料來看，2014年以來總統專機都有此行為。

根據《ET新聞雲》報導，王國材表示，部長林佳龍非常關心此案，但到目前為止華航都沒提供報告，因此直接指派自己前來了解，他也會要求華航公開向大眾報告。王國材也證實，從目前手上資料來看，華航從2014年開始的總統專機，都有類似行為，現在還要深入調查2014年以前情形。

根據資料指出，前總統馬英九2014年1月聖宏專案團購288條菸、同年7月聖誼專案則增至1790條；隔年7月久揚專案再上升至2973條；16年3月則是來到3677條。

蔡英文當選後，16年6月英翔專案為342條；17年10月太平洋友邦之旅爆增至2420條；18年4月同心永固之旅為2474條，同年8月同慶之旅再度翻倍，來到4492條；今年3月的海洋民主之旅高達6856條；最後是這次的自由民主永續之旅的9800條。

至於本次事件是否涉及華航高層內鬥，王國材表示目前沒有看到這樣的問題。

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(中時電子報)