富邦悍將主場迎戰統一獅隊，雙方派出洋投包林傑與羅里奇應戰，2人先發皆僅被敲數支零星安打，不過富邦悍將關鍵時刻把握進攻機會，靠保送與安打攻下唯一1分，終場悍將在包林傑與後援投手接力下，以1比0完封統一獅，比賽時間2小時29分為本季最短，賞給獅隊4連敗。

洋投包林傑與羅里奇兩人皆展現優異壓制力，包林傑主投7局僅被敲4支安打、無失分，飆出7次三振，讓統一獅隊一籌莫展；羅里奇主投6局僅被敲3支安打，不過第3局保送讓李宗賢上壘，並靠快腿盜壘後攻佔得點圈，王正棠適時安打送回全隊首分。

包林傑此場比賽用96球，7局僅被敲4安，自責分率前的4.25降至3.56，接著後援投手林羿豪、陳鴻文也力保不失分，悍將就靠這1分一路領先至最後，全場僅讓統一獅敲出4支安打，以1比0收下勝利，而獅隊近2場都遭完封，連18局無得分。

此場比賽僅花2小時29分鐘就結束，為本季最迅速結束的比賽，相較今年平均耗時3小時34分，早了一個多小時完賽，此場比賽結束時，另一地開打的Lamigo桃猿與中信兄弟才進行到五局下半。而本季第二快則是5月7日富邦悍將對戰中信兄弟，比賽時間2小時34分，當時兩隊同樣派出洋投先發，由索沙對戰萊福力。

(中時電子報)