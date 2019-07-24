中共國防白皮書將15式輕型坦克列入共軍主戰裝備

中共24日發表的《新時代的中國國防》白皮書中，首次寫入了解放軍的主戰裝備型號，其中包括了15式輕型坦克。陸媒指出，此型坦克使用105砲，身管更輕、威力更大，新型尾翼穩定脫殼穿甲彈能有效對付美製台版艾布蘭M1A2T坦克、俄T90S這種級別的三代主戰坦克。技術與裝備進度上，已經領先美國類似產品一代。

《騰訊軍事》報導說，15式坦克於2018年12月首次公開，其主要特色是火力強但重量僅33噸，可以通過運-20大型運輸機快速部署，是中共國產新一代的主戰裝備。在採用新一代柴油發動機和綜合傳動系統後，越野機動能力大幅增強。其外貿型號為VT5，已多次參加防務展並進行表演。

中共新列裝的15式輕坦克外貿型號為VT5，經常參加國際防務展。（圖／網路）

據公開訊息指出，15式坦克主要用於水網稻田、高原這些重型裝備難以發揮的地區作戰，其高機動能力能造成敵方跟蹤瞄準困難，增強坦克生存能力。在演習中曾還創下裝備機動距離最長、行駛速度最快、故障最少等多項紀錄。

報導稱，15式雖有輕型坦克稱呼，但是輕不代表防護水準差。從15式坦克設定的山地、水網地帶為作戰場景來看，其作戰距離較近，主要面對各種火箭彈、反坦克導彈等反坦克武器，因此防護上更注重對這些破甲彈藥的防護。炮塔前裝甲楔形佈置，車體前部和炮塔側面可外掛附加裝甲，採用新一代複合裝甲加爆炸反應裝甲，防護能力已超過相近噸位的59式中型坦克。未來還要加裝主動防禦系統，能夠有效防禦重型反坦克導彈。

報導強調，15式坦克使用新型105坦克炮，新型尾翼穩定脫殼穿甲彈能有效對付M1A2T、T90S這種級別的三代主戰坦克。配備的攻堅彈能夠對堅固混凝土碉堡、工事進行有效摧毀。它同時使用砲塔遙控武器站，操控12.7mm機槍和35mm自動榴彈發射器。此外還有夜視火控觀瞄系統，是有效對付各種單兵目標的利器。

15式坦克首次使用尾艙式自動裝彈機，還裝備數位化作戰網路系統與其他作戰單元實現戰場資訊共用、協同攻防、車輛狀態監測、系統重構等功能。

(中時電子報)