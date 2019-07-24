包林傑在中職初登板就是對戰統一獅，當時先發僅投4局就失6分吞下敗投，這次再度交手則繳出好成績，主投7局僅被敲4支安打，送出7次三振，一雪前恥後包林傑也在賽後坦言，「絕對記得那場比賽。」

包林傑賽後表示永遠不會忘記敗仗的那場比賽，打起精神後再次對戰統一獅，今天改變投球策略，積極搶好球數收到不錯效果，同時幫助球隊終止3連敗，尤其在主場球迷面前總是有很棒的感受，覺得這是個美好的夜晚。

富邦悍將在上周對戰Lamigo桃猿慘橫掃吞下3連敗，這次包林傑挺身而出為球隊止敗，包林傑表示，「桃猿隊上周打得很好，當時球隊在客場狀況並不理想，回到新莊主場後團隊氣氛非常棒，不管在任何層級，在主場投球一定感覺會比較好，球迷支持的吶喊讓我更有動力。」

此戰雙方皆派出洋投先發，僅花費2小時29分就結束比賽，為本季最短比賽時間，賽後統一獅隊總教練劉育辰表示球員近況其實不錯，但打擊出去都剛好打進手套，主要球隊的攻勢無法串連，比賽並不是沒有得分機會，但簡單的推進都無法把握，至於先發羅里奇表現很好，有展現應有的實力，只要不受傷會對球隊有很大的幫助。

(中時電子報)