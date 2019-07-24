「2019金門夏日音樂季」 掀翻后湖濱海公園 22:082019/07/24 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「2019金門夏日音樂季」進入第2天，人氣偶像畢書盡跨海表演。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 畢書盡與金門粉絲們近距離互動。（李金生攝） 「2019金門夏日音樂季」進入第2天，后湖海灘擠滿人潮。（李金生攝） 偶像藝人李千那登台演出，掀起音樂季高潮。（李金生攝） 李千那與金門粉絲們近距離互動。（李金生攝） 創作歌手許書豪與現場觀眾玩起自拍。（李金生攝） 金中熱音社熱情演出，展現年輕人的青春活力。（李金生攝） 表演在壓軸煙火秀中落幕！縣府出動接駁車疏運觀眾。（李金生攝） 「2019金門夏日音樂季」進入第2天，創作歌手許書豪與人氣偶像李千那、畢書盡接力登場，在五彩繽紛的光束和震撼音響中，不斷掀騰后湖濱海公園的沙灘。 明晚的第3場表演，金門旅行箱樂團將與跨海來到的許莉潔、羅莎莎、李友廷、范瑋琪等人，與早已等不及的粉絲們相會。 (中時 ) #金門 #公園 #音樂 #夏日 #表演 也許您會感興趣 推薦閱讀 尿布型盪鞦韆 小小孩安心玩 04:102019/07/21 地方新聞 八三夭睽違5年再登將軍吼 預告下半年重心 21:452019/07/21 娛樂 漢來大飯店旗下5家餐廳 明同步推出「極品牛肉節」活動 15:352019/07/23 財經 漢來美食引進金門酒糟牛 要與外國牛肉PK 16:362019/07/23 財經 排水口堵塞大安森林公園成泳池 議員批「柯文哲掉以輕心」 16:472019/07/23 政治 花蓮防意外 砂婆礑溪設置救生圈 17:342019/07/23 社會 「2019金門夏日音樂季」登場 朱俐靜茄子蛋解放南海岸 22:252019/07/23 生活 《獅子王》音樂劇離鄉巡迴演出 唱出真感情 04:102019/07/24 娛樂新聞 夏日常見4大細菌 醫揭這些食物它們最愛 13:032019/07/24 生活 大稻埕情人節下周末登場 8分鐘煙火秀嗨翻夏日 18:112019/07/24 生活 生活熱門新聞 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 韓國瑜爬樹視察登革熱 疾管署說話了 - 生活 特勤走私風暴延燒 9800條無辜香菸下場曝光...慘 - 生活 台灣人蛋白質過量 專家曝這樣吃才對 - 生活 特勤華航串通運私菸 王國材：2014以來總統專機都有 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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