畢書盡與金門粉絲們近距離互動。（李金生攝）

「2019金門夏日音樂季」進入第2天，后湖海灘擠滿人潮。（李金生攝）

偶像藝人李千那登台演出，掀起音樂季高潮。（李金生攝）

李千那與金門粉絲們近距離互動。（李金生攝）

創作歌手許書豪與現場觀眾玩起自拍。（李金生攝）

金中熱音社熱情演出，展現年輕人的青春活力。（李金生攝）

表演在壓軸煙火秀中落幕！縣府出動接駁車疏運觀眾。（李金生攝）

「2019金門夏日音樂季」進入第2天，創作歌手許書豪與人氣偶像李千那、畢書盡接力登場，在五彩繽紛的光束和震撼音響中，不斷掀騰后湖濱海公園的沙灘。

明晚的第3場表演，金門旅行箱樂團將與跨海來到的許莉潔、羅莎莎、李友廷、范瑋琪等人，與早已等不及的粉絲們相會。

(中時 )