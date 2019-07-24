偶爾嘴饞吃點洋芋片、鹹酥雞等鹹零食，不算太超過；不過突然想吃鹹的食物，有時可能是身體出了狀況。了解這些警訊，可以防止你在不知不覺之間、吃下太多的鹽。

鹽裡的鈉，是人體重要的電解質，可維持身體水分平衡，幫助神經肌肉運作。美國營養師夏皮洛（Amy Shapiro）說，由於鹽是人體不可或缺的元素，因此喜歡鹹味，是很正常的事。

身體出現哪些情況，會讓人特別想吃鹹？

當身體缺乏水分，會引發對鹽分的需求 (圖／pixabay)

缺水

身體的水分不夠時，會引起人的食欲，包括對鹽分的需求。腸胃炎和孕吐，也都會造成身體流失過多水分。水喝夠了，自然不會有想吃鹹的念頭。

「缺水的渴，很容易誤以為是飢餓感。」美國芝加哥註冊營養師寇絲卓米勒（Amanda A. Kostro Miller）說，在這種狀況下吃下的鹽分，會讓人感到更渴，對身體造成更大負擔。

每天要喝多少水才夠？一般來說，健康的成人一天喝水建議量為1500～2000cc，最好定時定量補充。

平日飲食過鹹

如果平常習慣吃重鹹，表示身體已經攝取過多鹽分。根據衛福部國民健康署的飲食建議，成人每天鈉的攝取量上限為2400毫克，約1茶匙或6克的鹽。調查顯示，國人飲食裡的納普遍都超標，女性多了1.5倍，男性超過1.9倍。

過量的鹽，是導致許多疾病的危險因子，特別是高血壓，高血壓又會導致心臟病和中風。高鹽也會影響身體對鈣的吸收，加速更年期婦女的骨質流失。過多的鹽分對腎臟和胃造成負擔，也會導致身體囤積太多水分，形成水腫。

想吃鹹，要注意是否是身體發出的警訊 (圖／pixabay)

根據調查，飲食攝取的鹽分中，約有七成來自於加工食品和外食。如果想增加食物的風味，可以試試在飲食中加入黑胡椒、大蒜、醋、檸檬汁和香料。

經前症候群

許多女性在月經前一週，會因為荷爾蒙變化的緣故，而特別想吃鹹。營養師建議，如果這段期間出現四肢水腫或乳房腫脹，最好限制鹽分攝取，並增加水分的攝取，加速多餘的鈉排出體外。

流汗過量

運動或勞動工作過多導致的大量流汗，造成體內鈉的流失。這時適當攝取電解質，就能維持身體體液平衡。

壓力大

生活裡的壓力除了衝擊心理，也會影響生理。這時特別容易想吃鹹（有時是甜食）。

罕見疾病的警訊

兩種腎臟疾病會引發人想吃鹹味食物，包括罕病「巴特氏症候群」和「愛迪生氏病」。台灣也有相關病例。

資料來源：Health Line、Byrdie、Health24

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(中時電子報)