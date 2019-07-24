原訂在今年10月30日台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，昨晚突然傳出因為大陸打壓因素被拔走主辦權，引起國內憤慨。然而國際滑冰總會今發出新聞稿表示，是包括中華民國滑冰協會在內的亞洲數名會員在5月底表示，希望能在其他亞洲國家主辦，總會才在中華滑冰協會同意之下，把主辦權轉交給香港。

外交部今早原先聲明表示，對於國際滑冰總會（International Skating Union, ISU)因政治因素取消我滑冰協會主辦權表達高度遺憾，並對中國再次介入國際NGO組織、不當施壓取消我方主辦國際賽事的橫蠻行逕予以強烈譴責。

不過現在案情大逆轉，外交部表示，外交部的立場與體育署一致，並強調外交部今日上午的聲明是根據當時體育署提供的資料撰擬。

外交部指出，考量體育署為本案主政機關，若有新情資，適合由主政機關體育署對外進一步說明。外交部的立場是充分配合其他部會的需要，積極協助並捍衛我國人及民間團體參與國際活動及主辦國際賽事的權益，此基本原則不變。

(中時 )