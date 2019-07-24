國立海生館為推行大博物館計畫，繼購進1000萬水下機器人進行深入探勘後，24日更與台灣海洋科技研究中心合作舉辦首場「深海探勘直播」，現場帶領遊客透過勵進號一窺南沖繩海槽奧祕，同時也預告館方未來智慧型博物館的發展趨勢。

海生館指出，隸屬海科中心的勵進號是台灣目前最新最大的海洋研究船，配置的水下機器人最深可下潛至3000公尺，且配有高畫質攝像機與機械手臂，能有效回傳海底影像及採集樣本，而館方購進的水下機器人除下潛限度1000公尺外，功能幾乎一樣。

研究員說，水下機器人改變以往的研究方式，以前是透過拖網採樣做研究，因此「拖到什麼就研究什麼」，這不僅採樣方位不明確、很多細節還需要用猜測的，但水下機器人是針對性採集，成效好很多。

水下機器人除改變研究方式外，「展示模式」也因而有了新進展。海生館說，透過水下機器人的即時影像傳播、打造環景的實況虛擬實境，以「新型態混合實境水下博物館」來呈現，勢必讓大家更驚豔海底世界的美，彷彿深入海洋世界般，是種「海底就在你身邊」的感動。

為此，海生館先與海科中心合作暖身，透過勵進號的探勘影像直播，預告遊客館方未來的智慧型發展方向，並稱明年將在世界水域館推出「海洋科技探索展」，藉此展現人類在深海探測的發展與革新。

(中時 )