「現在才認定違法，縣府不是打臉自己？」屏縣府23日認定樂樂養雞場違反畜牧法第39條，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，但消息一出後，枋寮水底寮居民並不買單，他們稱只有撤場才能安心，且質疑為何縣府提前會勘並做出懲處，深怕之後有變動。

農業處指出，初步勘查認定樂樂養雞場有共用圍籬牆等行為，業者當初申請的5場應該合併1場計算飼養規模，已明顯違反畜牧法第39條，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，而若連罰3次都未改善，將廢止及註銷其畜牧場登記證。

「沒有撤場都不是真的！」針對縣府的裁處，水底寮居民並不買單，林姓居民說，5年才認定違法，縣府根本就是自打臉，這麼久的抗爭縣府沒看見嗎？而且明明公文指出是24日會同地方、中央等一起會勘，大家也都準備好要一起去，不料竟然提早，大家錯愕不已，現在連白紙黑字的公文都能出爾反爾，未來誰知道會有什麼變故。

對此，農業處長黃國榮說，是因為枋寮鄉公所的初審公文22日已送達，基於這是環保署及農委會都關心的案子，所以才決定搶先啟動複審。

「縣府的動作真快！」長年與樂樂養雞場抗爭的枋寮鄉代林文央在得知懲處消息後，不以為意地回應對這件事的看法，堪稱「酸度十足」，他表示，抗議這麼多年、協調會開這麼多次，都不知道原來縣府有在重視。

(中時 )