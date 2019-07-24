Lulu到韓國出外景。

Lulu訪問韓團。

黃路梓茵（Lulu）主持金曲奬典禮後馬不停蹄，立刻為MTV節目《我愛偶像LULU LAND》到韓國出外景，挑戰5天連續訪問7組韓團，包括NU’EST、VIXX LEO、AB6IX等，讓她直呼壓力大，「每呼吸一秒都是浪費時間，得繃緊神經！」她使出「搶時間」大絕，抓緊任何空檔做功課及筆記，甚至犧牲逛街及和團隊吃燒肉的晚餐，窩在咖啡廳及飯店聽歌、記流程及勤練藝人的重點舞蹈，還分享自己能夠從容面對不同藝人變換主持風格的不二法門就是眼神交流。

由於這次5天4夜忙著應付7組韓團藝人車輪戰的主持訪問，幾乎把所有的時間都貢獻給做功課，Lulu忍痛捨棄來韓國必做的逛街瞎拚行程，認分的看著人家大包小包的戰利品，哀怨地說：「大家都盡情去逛吧！反正我也沒幹嘛，只是要看3組藝人的資料而已！」

雖然心思沒有放在逛街買東西及吃美食上面，但功課做太久難免疲憊，LuLu索性把短暫的休息時間拿來買造型服抒發緊繃的情緒，當起｢閃靈刷手」，發揮快狠準的採買功力，僅僅花了半小時就把這幾天在韓國主持要穿的造型服一次買齊。Lulu這次韓國行收穫最多的，就是感受到人氣偶像私底下親切對待及熱情回應，「這次接觸到這幾組韓團的底迪們都非常有禮貌，禮貌到讓我感覺我才是巨星」。

(中時 )