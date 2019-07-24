林依晨、張彬彬有感情戲。中視提供

林依晨古裝造型優雅。中視提供

林依晨螢幕上演什麼像什麼，在古裝劇《小女花不棄》飾演小乞丐，前期臉上塗髒漬、穿著破舊，古靈精怪模樣討喜，戲的中段身世揭曉後，服飾裝扮也展現氣場，為戲添足看頭。林依晨和大陸男星張彬彬談姊弟戀，年齡差11歲卻零違和，對2人親密戲是否害羞？林依晨說，「面對帥哥還是會有一點啦」。

張彬彬曾透露，林依晨是他最想合作的女演員，因為長相甜美，臉上總是帶著笑容，親和力十足。2人在片場如何培養默契？林依晨稱張彬彬是年輕世代，自認「老派」，拍戲以外的時間其實互動不多，共同的話題除了狗，其他沒有太多交流。

繼《蘭陵王》後，林依晨再拍古裝劇《小女花不棄》，這2部戲的男主角碰巧都有蒙面橋段，被問到馮紹峰和張彬彬蒙面時，感受到誰的電力最強？林依晨妙答，「因為《小女花不棄》是最新戀情，當然是彬彬的眼神電力比較強囉」。

張彬彬在《小女花不棄》武功高強，化身蓮衣客是花不棄心目中的大英雄，他提及自己從小懷有英雄夢，愛看武俠小說，做夢常常都是拯救世界情境，接演這角色超適合。

中視、中天娛樂台自8月5日起，分別於晚間9點及11點接檔，隔日起每週一至週五晚間8點到10點在中視播出，中天娛樂台於晚間10點到12點。

(中時 )