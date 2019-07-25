不出外界預料之外，英國前外相強生23日當選保守黨黨魁，成為新任英國首相。這位有著一頭招牌蓬亂金髮、怪異言行舉止、如美國總統川普一樣的失言爭議頻傳，這位英國政壇怪咖強生即將帶領英國脫歐。而曾在倫敦奧運搶盡風頭的他，讓他的聲望達到最高峰，替成為今日英相奠定基礎。

著一頭招牌蓬亂金髮的英國前外相強生23日當選保守黨黨魁，成為新任英國首相。

綜合外電報導，1964年6月19日出生於美國紐約、現齡54歲的強生全名為Alexander Boris de Pfeffel Johnson。家境富裕的他，曾就讀英國知名貴族學校伊頓公學，並在就讀牛津大學成為校內風雲人物。畢業後曾任「泰晤士報」（The Times）實習記者，但因造假採訪內容而遭開除，不過之後受到「每日電訊報」的編輯延攬，25歲即成為駐歐盟總部布魯塞爾記者，當時也展露了他的疑歐傾向。

強生擔任駐外記者後逐漸走紅，1994年回到倫敦，成為電訊報的助理主編和首席政治專欄作家，同時在「觀察者」（Spectator）撰寫專欄，知名度愈來愈高的他，2001年投入議員選舉當選保守黨在牛津郡罕利（Henley）選區的議員。不過他任議員期間表現平平，直到小2歲、同為伊頓校友的卡麥隆（David Cameron）任黨魁之後，才考慮轉攻倫敦市長大位。

2012年倫敦舉辦奧運時，強生穿戴裝備、手拿著英國國旗，想要帥氣滑鋼索參加在維多利亞公園舉辦的奧運派對，卻卡在半空中，以驚人進場方式登上全球版面。倫敦奧運的成功，也讓強生的聲望達到最高峰，有近7成5民眾希望他入主唐寧街10號，人氣比當時首相卡麥隆還高。

不過強生在政壇上的口無遮攔、失言頻頻也是出了名。例如他曾經把歐盟和希特勒相提並論，指控歐盟企圖打造一個單一政府下的超級國家，又嗆美國前國務卿希拉蕊，像是精神病院的虐待狂護士。此外，雖然他矢口否認，外界認為他也有不少歧視的言論，如曾稱穆斯林女性從頭包到腳的全身罩袍，「看起來像信箱和銀行搶匪」；也有完全無厘頭的言論，像是「票投保守黨，能讓你的老婆胸部變大，提高你擁有一輛BMW M3的機率」。

在英國脫歐後，外界經常將強生拿來與立場與言詞相近的美國總統川普一同比較。川普對於強生讚譽有加，多次稱他會是很好的首相人選，在他當選首相後也在第一時間恭賀致意。兩位惺惺相惜的國家元首將擦出怎樣的火花，必然成為媒體焦點。

(中時電子報)