一般認為秋冬換季才容易過敏，殊不知悶熱的夏天反而會讓人忽略過敏發作的可能性。尤其上班族需長期待在冷氣房、或是進出室內外冷熱溫差的環境，容易讓身體持續受到溫差刺激，造成一整天持續受過敏困擾，嚴重的敏感反應更可能導致上班思緒不集中、工作失誤連連。近期，崴爺、御姊愛兩位職場人氣作家，紛紛以自身過來人的角色，在網路上發表讓他們克服敏感困擾、成功制霸職場的妙招。

過敏頻造訪 崴爺慘背職場「奧少年」稱號

人氣網紅崴爺日前在臉書上分享，「過去只要從高溫的戶外走進冷氣房，我就發現不太妙…」反覆進出冷氣房，讓他每次在會議中，過敏反應來襲時只能失態的跑到會議室外處理一下，甚至讓他成為大老闆口中的「奧少年」。儘管過敏的情形已經好很多，但「奧少年」的稱號卻一路相伴。即使目前自己創業成為公司的管理者，依舊無法擺脫。

崴爺提醒所有跟他一樣有過敏問題的上班族，在職場上，除了「內在」的能力、實力，「外在」其實也很重要。 所謂的「外在」，不僅是指服裝儀容，「健康感」也是非常重要的；一個看起來懨懨倦倦的人，很難得到他人的信賴。

出處《臉書》「我是崴爺」。

面對同事敏感來襲御姊愛「男友力」大爆發

職場暖心舉動網友直呼：已戀愛

時常在臉書上分享職場觀念以及在美國生活知識的美女作家御姊愛，近期在臉書分享當身邊正妹同事過敏即將來襲的時候，除了反射的說一句在美國生活時的習慣用語「Bless you~」，更會男友力爆發的貼心獻上超商就能買到的抗敏類機能優酪乳。超暖心舉動讓網友忍不住留言直呼：「已戀愛!」

但看著同事每天不停受過敏所擾，熟悉美國文化的御姊愛也逗趣的向網友徵求，是否有一直不斷重複Bless you的說法？意外網友留言討論職場中的敏感現象，「那可能我一天會聽到1000次Bless you」、「以後我也要天天和旁邊過敏的同事說Bless you！」。

出處《臉書》「御姊愛」。

告別敏感造訪抗敏機能優酪乳打造職場競爭力

身為職場管理者的崴爺與御姊愛提醒過敏上班族，在職場上給人健康感、留下好印象是件十分重要的事。想要輕鬆對抗過敏，可以選擇有國家認證、含抗敏益生菌的LP33機能優酪乳，是過敏族群方便取得，又能有效抗敏的機能系飲品。想跟崴爺、御姊愛一樣縱橫職場，先從告別敏感造訪的好體質做起吧!

本文與LP33機能優酪乳合作

(中時電子報)