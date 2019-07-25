想預約最美、最夢幻的童話雪景，「2020白川鄉合掌村點燈」即日起已開放預約，2018/08/31前報名付訂享「第二人優惠5000元，每房再加贈一台WIFI機」的優惠，身歷其境感受如童話般的白雪美景，入住五星級的溫泉飯店，體驗前所未有的浪漫冬日情懷。

「白川鄉合掌村」，不僅是聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，也是日本三大祕境之一。每到冬日，白雪覆蓋宛若童話薑餅屋的日式古厝，燈火點亮其中的景色，就如同身處童話故事中的美景，因此被喻為「冬日的童話村」，也是許多人心中一生必去一次的夢幻景點。

世界遺產人形木屋覆蓋在雪地中，屋內透出燈火透著的溫馨的氣息。(圖/盈達旅遊提供)

位在名古屋白川鄉的合掌村，每年都會在指定的日子推出點燈儀式，許多遊客為了一睹世界遺產的難得的冬季限定美景，皆特地從世界各地遠道而來造訪白川鄉，為了維護旅遊品質，創造更美好舒適的體驗環境，白川鄉觀光協會由2019年開始實施事前預約制，而2020年預計開放6個日期已於官網公布，想一覽風采的民眾錯過預約日期只能再等一年。

盈達旅行社推出的「白川鄉合掌村點燈」行程，保證取得白川鄉點燈資格，不用趕在點燈時間前離開白川鄉錯過一年一度盛會，且為了讓報名的旅客完整體驗點燈時刻，盈達旅遊特別與當地巴士公司合作，共同企劃白川鄉LIGHT UP，使用官方認證點燈專屬巴士，直達白川鄉點燈會場，.不用徒步長距離進入白川鄉，輕鬆享受讓白雪覆蓋的唯美白川鄉合掌村，讓您能完整參與今年點燈的盛會。

白雪覆蓋茅草覆頂的合掌造建築，宛若童話中的薑餅屋。(圖/盈達旅遊提供)

行程並特別加贈「合掌造民家園」，園內包含岐阜縣重要文化財指定建築物9棟在內，一共保存及公開了26棟建築物，水車小屋、神社、寺本堂等都維持以往的風貌，重現過去的生活型態，園內的建築物，都可以自由入內參觀，民家園裡人潮稀少，最能感受傳統合掌式建築的純樸與自然，體驗靜謐的合掌村風光，讓遊客可以體驗過去倚賴自然生存下來的日本人文化。

石川縣加賀市的百大名湯「山代溫泉 琉璃光」感受純粹的日本美學。(圖/盈達旅遊提供)

這一次的冬季行程除了保證入住三晚溫泉飯店，奧飛驒溫泉、高山溫泉、山代溫泉 (亞航系列除外)，更確認將會帶領遊客入住溫泉百選五星之宿「山代溫泉 琉璃光」(亞航系列除外)是2019年日本溫泉旅館業100選入圍得獎的優良旅館，被譽為北陸溫泉的首選。而琉璃光以藥師九湯聞名，是由山代溫泉的保護神藥王院本尊「薬師琉璃光如來」命名而來，琉璃光提供新鮮的食材和大自然賦予的天然泉源及賓至如歸的服務，令人沉醉在湯泉與優美的日本美學之中。

盈達旅遊 02-77287717

早鳥預購優惠：

8/31前報名付訂，第二人優惠5000元、每房贈一台wifi

(中時電子報)