你習慣用甚麼方式記錄每次旅程中的感動與美景，明信片上的美輪美奐的畫面，是否也曾讓你怦然心動？寫明信片不像買紀念品、或是拍照，更像是為這次的旅程卸下一個註腳，紀錄了關於旅程帶來的小確幸，你是會寫明信片的人嗎？有沒有什麼讓你難忘的景色、想說的話、想分享的心情，現在就來寫下屬於你的明信片吧！

盈達旅行社現正舉辦「與旅人交換明信片」活動，只要進入活動官網，選出自己最喜歡的景點，就能幫你製作成一張為你傳遞幸福與美好的明信片，讓你分享你最想分享或是期待的旅程景色，給那位你最喜愛的旅伴，不論是另一半或是親近家人、是死黨或是姊妹淘，甚至是你自己，一起享受美景帶來的幸福感，還能參加抽獎，獎品就是自己選的特色行程喔！

在長灘島美麗的夕陽與細白的沙灘上的你會有怎樣的心情。(圖/盈達旅遊)

比起大同小異的紀念品，一張明信片更能裝載旅行的記憶，而且獨一無二。寫明信片就像在旅程中寫日記，可以寫給自己也可以寫給朋友，收到寄來的明信片，即使已身處不同時空、不在旅程當中，但總能喚醒對旅途美好的記憶。

現在只要在2019/07/18-08/20止，點進盈達旅遊官網http://bit.ly/2GuxdzV

按造以下四步驟：

①於畫面上點選最喜歡的景點

②分享一個小故事、一段話…或旅遊的心情

③記得留下email和暱稱

④還有要「公開」分享在自己的塗鴉牆上

完成後即可拿到自己的旅遊小卡、也換到旅伴的旅遊日記，一起喚起對旅行最美好的回憶與期許，更棒的是還可抽自己選的特色行程唷！

獎項包含

盈達旅遊特色行程：1名

星巴克城市杯：9名

即刻點入活動網站，試試手氣吧！

盈達旅遊 02-77287717

(中時電子報)