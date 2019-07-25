原來保羅喬治並非快艇找來跟「可愛」里歐納德搭檔的第一選擇！《The Athletic》記者阿米克爆料，快艇曾在今年夏天分別跟火箭、巫師徵詢過交易「大鬍子」哈登與畢爾的可能性，卻遭兩隊斷然拒絕，最後才跟雷霆達成震撼聯盟的交易。

根據阿米克爆料，快艇跟里歐納德會面談判後，里歐納德直接要求快艇必須找來另外一名頂級球星搭檔，快艇只好趕緊衡量當前聯盟還能挖誰，努力研究其他球隊的球星場上表現和場外性格，試圖找出最適合跟里歐納德搭配的球星。

結果快艇一開始的決定，是分別跟火箭、巫師徵詢交易哈登與畢爾，卻得到兩人皆屬非賣品的答案，事實上根據後來的謠言，里歐納德也有興趣跟吉米巴特勒合作，甚至私底下打給杜蘭特尋求聯手可能性，可惜最後都沒法成真或談妥。

最後里歐納德說服保羅喬治跟雷霆提出交易申請，逼迫雷霆送出喬治，跟快艇換回5個首輪選秀權，以及賈林納利、亞歷山大兩名球員，總算達成里歐納德跟喬治聯手的心願，只是如今不少內幕接連爆出，只能說里歐納德太會攪局了。

(中時電子報)