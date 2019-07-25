網友將五甲一路和臨海路鋪設施工現場照片po上網路，大讚連路基都處理。(圖/擷自挺韓進府青年團臉書)

高雄市719強降雨，雖有多處積淹水，但173條新鋪設道路毫髮無傷，工務局新工法備受肯定。有網友將五甲一路和臨海路鋪設施工現場照片po上網路，大讚「鋪路還灌漿，要多實在」，並了解綠營舊勢力拚命抹黑韓國瑜的原因之一：「做他的工程沒利潤啊」。

去年823水災過後，高雄市區道路禁不起豪雨沖刷或積淹水浸泡，出現5000餘個坑洞，曝露陳菊在高雄長期執政弊病。當時，連新鋪設道路都不堪雨水沖擊。搶修工程又讓市區陷入「交通黑暗期」，市民怨聲載道。影響所及，討厭民進黨成為全民共識，韓國瑜趁勢掀起「韓流」，在市長選舉大勝對手陳其邁15萬票。韓國瑜上任高雄市長即著力在道路重鋪設、下水道清淤的市政基礎工程。

這次719豪雨過後，養工處巡查加上民眾電話舉報統計結果，全市僅發現52個舊道路坑洞，並在2天內迅速完成52處坑洞修補。與823水災高雄市區道路出現5000餘個坑洞，有天壤之別。所以，民眾好奇韓市府如何把道路品質提高？見到道路施工便拍照比較，發現新開挖路面較舊路面深20多公分，再先灌漿築基。網友直讚：「很多道路鋪設都沒打底居多，因為成本省很大，而且看混凝土這濃稠度至少5000p，成本很大，但很堅固，韓市長果然用心」、「 超讚的啦，從來沒看過挖這麼深重補的」。

據了解，韓國瑜市府在道路鋪設取經成大土木系，尋求路基材料的強化方法。小港區中山、沿海路新鋪設路基都徹底挖空、重新填入混合水泥的強化基底材料，鋪設厚度也加厚4至5公分不等，所以這次豪雨可以安全過關。施工單位表示，今年新鋪設道路，若無外力破壞因素，絕對都有3至5年的壽命。

網友將五甲一路和臨海路鋪設施工現場照片po上網路，大讚連路基都處理。(圖/擷自挺韓進府青年團臉書)

(中時電子報)