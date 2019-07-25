去年年底土城發生一起正宮騎上小三的離奇車禍，一名婦人因發現丈夫開著BMW轎車載一名女子親暱同行，懷疑該女為小三，因此開車尾隨老公，人夫發現後欲加速離開，婦人於是開車衝撞老公座車，，結果在土城捷運站前「騎」上去，引發事故。新北地檢署調查發現2車有競速行駛情形，依公共危險罪起訴了正宮後，今也依同罪起訴人夫。

新北市土城區金城路、和平路口，去年發生一起一輛白色VOLVO休旅車「騎上」黑色BMW323i轎車，彷彿「疊疊樂」般，右側車輪還卡在轎車引擎蓋上，車牌末四碼都是「9555」，原以為是離奇巧合，警方調查發現，兩車駕駛為夫妻，原來是老婆尾隨老公車子要抓姦，卻不慎失控撞上，所幸2車駕駛和乘客都僅受驚嚇並未受傷。當時有目擊民眾指稱，車禍後，駕駛VOLVO女駕駛下車追打一名BMW內的女乘客，還與男駕駛發生拉扯，男子臉上被抓到滿是傷痕，女乘客也遭女駕駛一路追打，最後招架不住逃進捷運站求救。

女駕駛也向警方坦承，她在土城一處賣場發現老公與1名女子親暱同行，懷疑該女為小三，因此開車尾隨老公座車，老公發現後欲加速離開，她才開車衝撞老公座車。聯合報報導，檢方在勘驗相關畫面後認定2人都有高速競駛的行為，因此先後依公共危險起訴夫妻兩人。

(中時電子報)