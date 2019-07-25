原PO高調炫富行為，引起網友興趣，紛紛點進臉書觀看，發現全都是頂級享受的生活照 (圖／翻攝自爆料公社)

卡地亞鑽表、大鑽戒加上一般人吃不起的美食，許多網友打趣認乾爹 (圖／翻攝自爆料公社)

總統特勤私運免稅菸風波持續發酵，箱子上大大的「VVIP」身分也是眾所矚目，如今好市多也出現一個「VVIP」，這位VVIP抱怨自己大失血，秀出發票，網友一看全都嚇傻，因為金額竟是143萬，還是現金付款。

原PO自稱「邱主任」，在臉書《爆廢公社》PO文，引起網友熱議，但沒多久後自刪，但早已遭備份到爆料公社官網。原PO抱怨自己去逛好市多大失血，並附上一張發票照片，不看還好，一看讓網友全都嚇壞，因為這位邱主任買的竟然是好市多的一公斤金條，一條要價143萬多，更狂的是，原PO並非刷卡，而是直接拿出143萬現金付款。

超狂舉動也引起網友注意，紛紛點入原PO臉書，才發現原PO似乎是名醫生，身價不斐，坐擁卡地亞鑽表、鑽戒與賓利名車，吃的也都是高單價的美食，幾乎都是炫富文，且似乎是高雄市長韓國瑜的忠實支持者。

不少網友紛紛打趣：「爸爸，我找你好久了」、「您有缺乾兒子嗎」、「不要理酸民，爸我們晚餐要吃什麼」、「143萬用現金付，是直接拿個行李箱去嗎」、「身上這麼多現金都不會怕嗎」、「不愧是好市多的VVIP」。

(中時電子報)