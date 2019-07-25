私菸風暴後，對蔡英文總統到底有多傷？據親綠機構最新民調，若藍綠對決，民進黨蔡英文雖贏國民黨的韓國瑜，不過兩人差距逐漸縮減；若韓、蔡、柯「三腳督」，蔡英文與韓國瑜打成平手；若韓、蔡、柯、郭「四腳督」，韓國瑜則擊敗蔡英文，上週蔡還小贏韓。從這些民調來看，藍綠在私菸風暴後陷入超激戰。

針對2020大選，綠黨與《94要客訴》合作，在7月22日至23日進行民調。在藍綠對決下，蔡英文領先韓國瑜的幅度，從上週的6.2%縮減至4.1%。若無黨籍的柯文哲參戰，蔡英文30%、韓國瑜30%，打成平手，柯24.6%。另若柯文哲、郭台銘參戰，韓國瑜以27.4%領先，蔡英文則為25.4%、郭台銘18.9%、柯文哲17.2%；上週韓、蔡、柯、郭「四腳督」，蔡英文則以28%勝出，韓國瑜26.2%、柯文哲18.4%、郭台銘17.6%，蔡當時還小贏韓。

該份民調調查對象為全國年滿20歲以上民眾，共完成市話樣本544通、手機樣本535通，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9%。

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(中時電子報)