最新 華航提3主管懲處交通部拒收 01:422019/07/25 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統隨扈涉私菸案，華航火速提3主管懲處有意輕放，但是交通部認為事情還沒調查清楚拒收。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局人員涉嫌走私近萬條免稅菸入境，且有華航高層暗助，事發後華航態度異常低調，交通部長林佳龍對此甚為不滿，24日下午派出政務次長王國材前往華航關心。稍早傳出華航提出空品處副總1大過、2名協理2小過的懲處，政府高層看似要將此案輕輕放下。 但據了解，華航會議中確實有提出懲處，但被王國材拒收，理由是調查結果還沒出爐，華航怎麼能現在就提出這個內容、懲處到哪個階層？知情人士更批評，華航有人在「放話帶風向」，交通部沒有要輕放。 (中時 ) #華航 #王國 #高層 #交通部 #政府高層 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸客運航線准駁 須徵詢陸委會 04:102019/07/21 生活新聞 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ 18:382019/07/22 生活 交通部要徹查華航 林佳龍：究責無上限 14:032019/07/23 生活 監警稽查 治電動自行車亂象 04:102019/07/24 產業特刊 拉高層級！林佳龍派次長坐鎮華航監督 11:582019/07/24 政治 2020台灣燈會上級補助沒下文 台中市不排除自辦 16:082019/07/24 生活 2020台灣燈會 交通部觀光局表已發文回覆 17:112019/07/24 生活 不滿華航調查龜速 王國材：從報紙得知的資訊更多 17:112019/07/24 生活 專機私菸疑點 華航明對外說明 21:202019/07/24 生活 檢調追華航人員協助夾帶 今晚約談1華航員工 22:092019/07/24 社會 生活熱門新聞 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 最新 華航提3主管懲處交通部拒收 - 生活 - 中時 特勤走私風暴延燒 9800條無辜香菸下場曝光...慘 - 生活 好市多版VVIP！一出手143萬現金 起底身分超猛 - 生活 韓國瑜爬樹視察登革熱 疾管署說話了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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