國安局人員涉嫌走私近萬條免稅菸入境，且有華航高層暗助，事發後華航態度異常低調，交通部長林佳龍對此甚為不滿，24日下午派出政務次長王國材前往華航關心。稍早傳出華航提出空品處副總1大過、2名協理2小過的懲處，政府高層看似要將此案輕輕放下。

但據了解，華航會議中確實有提出懲處，但被王國材拒收，理由是調查結果還沒出爐，華航怎麼能現在就提出這個內容、懲處到哪個階層？知情人士更批評，華航有人在「放話帶風向」，交通部沒有要輕放。

(中時 )