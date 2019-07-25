台北市立動物園的熱帶雨林館人氣紅不讓，這裡動物大家多會優先聯想到馬來貘、巨嘴鳥、食蟻獸、水豚、樹獺，但是大家知道嗎？其實在南美洲熱帶雨林的底層也有一群默默、低調過生活的可愛動物，例如紅腿象龜和黃腿象龜，雖然看似一般的烏龜，卻為熱帶雨林的永續擔負著重大使命，因為牠們可是熱帶雨林中種子的散播者！

紅腿象龜（鄭陳崇攝）。（台北市立動物園提供）

紅腿象龜和黃腿象龜由於外觀、食性、生活模式都很相近，因此遊客時常被搞得暈頭轉向，傻傻分不清楚。保育員特別提供區分兩種象龜的小訣竅。紅腿象龜的體型較黃腿象龜來得小，背甲凹凸起伏較明顯，黑底上有鮮紅色的紋路是最大的特徵，而黃腿象龜的背甲則較光滑平整，顏色為黃褐色。下次看到牠們時記得注意體型大小和背甲顏色，透過這些小秘訣，要分辨牠們就一點也不困難。

黃腿象龜。（台北市立動物園提供）

紅腿象龜和黃腿象龜的生活環境沒有完全重疊，雖然都是南美洲熱帶雨林裡的住民，但前者住在雨林邊緣，後者則會到雨林深處活動。因為紅腿象龜比較接近人類的生活範圍，顏色較漂亮，有寵物市場貿易的捕捉壓力，而黃腿象龜因為族群數量較少，在寵物市場上的需求更是炙手可熱，兩種象龜都被IUCN自然生態保育聯盟列入保育類動物的名錄中。穿山甲館裡的黃腿象龜，正是透過與林務局合作的野生動物收容救傷計畫，查緝走私送至動物園收容，而穿山甲館內的紅腿象龜，則是在動物園內繁殖的第二代，因為牠們全年皆可繁殖，所以參觀時不妨多加留意，或許就有機會看到象龜正在挖洞準備產卵呢。

紅腿象龜和黃腿象龜都是重要的種子傳播者，牠們在雨林底層撿食落果時，會連同種子一起吃下去，消化食物大約需要10-16天，比起其他動物，牠們的消化時間相當久，消化的過程也讓種子更容易發芽，這些種子會隨著象龜們的腳步，移動到雨林不同的地方，再跟著糞便一起排出體外，落地生根，所以紅腿象龜和黃腿象龜可是熱帶雨林不可缺少重要成員，其中黃腿象龜更是第一次在動物園和大家見面的新朋友喔。

紅腿黃腿傻傻分不清—象龜助雨林散播種子。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)