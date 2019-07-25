來自新加坡創作女聲魏妙如24日推出《如果搬到你的城市裡》實體EP，同名歌曲MV特別前往宜蘭、瑞芳等地取景，親自上山下海，拍攝過程還一波三折，先是天候不佳，空拍機卡在吊橋差點掉落谷底，她和演員先後被芒草割傷，最後還遭遇驚心動魄暴雨，衍生猛烈土石流，危機重重讓大隊和時間賽跑速速逃離山區。

她在山間拍攝時雲霧飄渺，畫面雖有如仙境，但也因濕氣太重讓妙如的頭髮完全不受控，髮型師情急之下，只得跑到沿線的火車站借電吹整，讓工作人員笑稱「魏妙如在福隆、大理火車站內吹頭髮的女歌手！」

此外，因拍攝MV第一次在山上過夜的魏妙如，清晨醒來看到霧氣繚繞、晨光灑落在太平山，讓愛旅行的她不禁讚嘆：「下回一定要好好體驗台灣的高山之美！」 而在太平山見晴步道上拍攝時也發生有趣小插曲，來往爬山運動的爺爺奶奶們，路過妙如身邊紛紛打量問她：「妳是不是日本人？」還因霧太大，穿著白衣的魏妙如站在霧裡，差點嚇壞經過的長輩，以為是深山裡白衣歌女。

(中時 )