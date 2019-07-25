國安局人員利用總統出訪通關禮遇夾帶9800條私菸，曾搭總統專機隨訪的名嘴邱明玉爆料說，機上除了菸酒等免稅商品，還有這些「好康」，可買到65折的包包、電視、口紅、化妝品、玩具、水晶別針等。

邱明玉指出，她從阿扁時代就跑總統府的新聞，也坐過好多次總統專機，每次出訪前兩個禮拜，總統府就會拿目錄給隨行記者，會先請他們勾選免稅品。上飛機後不到10分鐘，空姐會推免稅商品來，前3排國安局人員全部搶光光，等空姐推到她這兒時，口紅、化妝品通通沒有了。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》表示，後來她跑去問，居然有人連電視也買，從玩具到電視等免稅品都被掃光，因為就是便宜，除了免稅之外，還可以再打8折。比如買一個1萬元的包包，免稅再打8折，平均下來，就將近65折，所以真的很誇張，機上免稅品都會賣光光。

邱明玉點出，比如口紅就沒有限制買幾條，那為何口紅可以大量買，香菸卻不行，因為香菸就是限購一人一條。

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(中時電子報)