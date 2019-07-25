碧碧是美國著名電視節目變裝皇后生死鬥史上第一位變裝皇后冠軍，這次集結了變裝皇后生死鬥不同賽季的優勝者，擔任婚禮音樂設計、朱朱則擔任時尚專家，看四位變裝皇后如何攜手打造平價又時尚的夢幻婚禮，一步步幫助新娘找回美麗與自信的自己。TLC 旅遊生活頻道《4個皇后1個婚禮》由四位變裝皇后一起幫你找回愛自己的勇氣與自信

四位變裝皇后攜手打造平價又時尚的夢幻婚禮，一步步幫助新娘愛蜜莉找回美麗與自信的自己。（圖取自TLC頻道官網）

不少人應該都有過類似的經驗，一生中好不容易遇到願意攜手共度的另一半，但當兩人真正面臨到婚禮籌備，卻不知該從何開始，因此而感到迷惘…。TLC《4個皇后1個婚禮》節目中，由知名變裝皇后—碧碧領軍組成一支專業婚禮團隊，為即將步入紅毯的準新娘愛蜜莉精心安排。

從挑婚紗一直到婚禮當天，化身比女人還懂女人心的「男閨蜜」，幫準新娘打理一切。而從小就對自己外貌沒有自信的愛蜜莉，原穿上母親事先準備好的婚紗，但順著身形的貼身剪裁，反而卻突顯了愛蜜莉的身材缺陷，愛蜜莉也因此感到沮喪、自卑。變裝皇后艾莉希絲對著愛蜜莉說：「變裝並不是為了變成另一個人，是為了引導出內心真正的自己。這絕不是你或身材出了問題，只是這一件婚紗不適合你罷了。」並在積極的與母女之間溝通之下，一同替愛蜜莉挑選最適合的婚紗，幫助愛蜜莉在婚禮上成為最閃耀的女王。

四位變裝皇后攜手打造平價又時尚的夢幻婚禮，一步步幫助新娘愛蜜莉找回美麗與自信的自己。（圖取自TLC頻道官網）

準新娘的父親為虔誠的基督徒，對於婚禮仍保有傳統保守的觀念，因此，為尊重愛蜜莉的家人，4位變裝皇后決定卸下濃妝，以「原始樣貌」現身會面愛蜜莉的家人、參加婚禮。想不到跌破大家的眼鏡，卸下濃妝後的變裝皇后，竟各個都是高顏值的超級大帥哥！？

Man度爆表，完全看不出曾是變裝皇后的跡象！不禁也讓旁人直呼：「戀愛了！」。而看著新娘愛蜜莉在紅毯上的自信與美貌的轉變。TLC 旅遊生活頻道《4個皇后1個婚禮》於 7/27 週六晚間九點首播，由四位變裝皇后一起幫你找回愛自己的勇氣與自信！

「大家的心裡都住著一位皇后」變裝皇后登場

(中時電子報)