松阪豬佐紅咖哩、蒸烤鱸魚配鮮檸汁，泰式料理加上歐式烹調玩出新創意！位於新北百揚大樓49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，是香格里拉台北遠東飯店的館外餐廳，飯店的新科行政主廚陳帝昕是泰國人，卻以義法料理見長，他利用本身的優勢，挑出保證好吃的泰國家鄉菜譜，再以歐式烹藝創新改造，設計一套有別於傳統的「泰菜新吃」菜單，自8月1日起推出。

●炙烤松阪豬佐帕能紅咖哩：一般的紅咖哩醬除了有大蒜、香茅、南薑、青檸皮、蝦醬之外，一定會有新鮮和乾燥的紅辣椒，成為其顏色的來源；帕能紅咖哩醬則還會再添椰奶、檸檬葉、棕梠糖，主廚的版本還加了香菜子粉，烹煮時讓醬汁收乾一點，風味更加厚實！

嫩烤雞胸襯泰式燻茄沙拉佐蝦米辣檸汁。（圖取Mega 50官網）

●嫩烤鴨胸佐羅望子醬及香脆干蔥絲：主廚特別選用鴨胸肉與之搭配，同樣也要先醃入味、再嫩烤處理，切片擺盤，淋上用羅望子醬、棕梠糖、魚露標準配方製成的醬汁，圓潤的酸甜滋味恰好降低了鴨肉的油脂氣味，很是討喜！

亞洲香料蒸烤鱸魚配鮮檸汁。（圖取Mega 50官網）

●亞洲香料蒸烤鱸魚配鮮檸汁：若愛吃泰式檸檬魚，這道沒有湯汁、非傳統做法的香料鱸魚，更凸顯新鮮草本的清新魅力。先把鱸魚菲力抹上混合了大蒜、辣椒、檸檬葉、九層塔、鹽、糖的醃魚香料，一小時後進烤箱烤熟，盛盤時，魚身鋪上檸檬肉、薄荷葉、九層塔、香菜、時蘿、蒜片、干蔥絲，最後淋上新鮮檸檬汁，香氣迸發，令人胃口大開！

●嫩煎精選美國肋眼牛排佐最強泰式沾醬：這最強泰式沾醬名為Namjim Jhaw，關鍵在於加了乾辣椒粉和烘烤打碎的糯米，帶有煙燻和堅果的香氣，是泰國東部地區搭配烤肉最有特色的醬汁！烘米碎除了與沾醬你儂我儂之外，也要加在烤肉料的羅望子醬裏，讓香氣更足。

糖蓮子椰汁烤布蕾佐香脆干蔥絲。（圖取Mega 50官網）

●糖蓮子椰汁烤布蕾佐香脆干蔥絲：西式甜點烤布蕾，在製程中就加了椰奶、斑蘭葉、棕梠糖和糖蓮子，上桌前還撒上酥脆的干蔥絲，東西風味兼容並蓄，更加好吃！

(中時電子報)