樂活之旅漫遊台灣很簡單，就從騎自行車開始！2019自行車節系列活動之一的「Light up Taiwan 極點慢旅」已展開。以東北角來說，在台灣極東點－三貂角燈塔，這裡是台灣看到一道曙光的地方，登上200個階梯，賞燈塔、看藍白希臘風的涼亭、品公共藝術；騎自行車穿越草嶺古道，在隧道內吹天然冷氣，從新北市跨越到宜蘭縣！賞美景兼健身，讓我們乘風看見美麗台灣！

結合慢活、生態和環保的自行車旅遊，近來已成為國際旅人於世界各地進行深度旅遊熱門方式！2019自行車節系列活動之一的 Light up Taiwan極點慢旅活動，是由交通部觀光局主辦，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處結合墾丁國家公園管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處共同辦理，盼藉由一系列活動推廣健身帶動觀光旅遊。

「Light up Taiwan 極點慢旅」2019系列活動，分別為7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」！來看看首先登場的「極東點-三貂角燈塔騎遊」有什麼亮點！

「三貂角燈塔」在台灣最東邊，有「台灣的眼睛」之美名。這裡最有名的就是日出，新北市府近年也在每年元旦在這舉行升旗典禮，邀民眾欣賞清晨「第一道曙光」！這自行車道全程約25公里，路線平坦適合親子闔家參與。

然要上台灣極東燈塔也要有好體力，首先登上200個階梯，部分車友還會一邊搬運自行車，一邊登坡，在秋冬時，沿途還有草芒花，搖曳生姿好不浪漫！登上「好漢波」後，就能看到美麗燈塔了！

藍天白雲讓純白燈塔更顯優雅，燈塔旁還有著希臘風的幸福涼亭，草皮上還有多隻幸福小羊裝置藝術，無怪這裡成為許多偶像劇與婚紗的熱門取景地。燈塔內部有開放供一般民眾參觀，展示著燈塔的相關配備與資訊。此外，在燈塔靠海處還有一個小型觀景台，可往下俯瞰東北角美麗到美麗海岸線。

以舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道自行車道，隧道裡有徐徐涼風，騎車更愜意。

欣賞燈塔後吸收滿滿能量，緊接著再騎著單車駛向福隆車站，從車站轉個彎，追風來趟冒險之旅！途中會經過以舊北迴鐵路改建的舊草嶺隧道自行車道，夏日日頭赤炎炎，然進入隧道後，涼風吹拂，彷彿天然冷氣伴隨你的「追風之旅」。

4.5公里長的隧道裡可見當時鐵道文物與歷史痕跡，還能聽到熟悉的台灣童謠「丟丟銅」！裡頭還有一個「新北市」、「宜蘭縣」交會點，記得下車拍張照做紀念。一出南口隧道後，來到宜蘭頭城，這裡有一個石城觀景台，遠望及龜山島、太平洋，好不壯觀。打卡後，再騎著鐵馬回到回福隆火車站，在這別忘了品嚐著名的「福隆便當」，吃飽喝足後，再去看近期很夯的福隆沙雕展

除極東點的「極東點-三貂角燈塔騎遊」，緊接著還有北、西、南的台灣極點燈塔慢遊活動，報名已開始，報名還贈送太陽眼鏡、安全帽等好禮！從恬靜山林到壯闊港灣，享受大自然的氣息與鬼斧神工，今年讓我們騎著鐵馬乘風看台灣！

(中時電子報)