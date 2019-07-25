◎中國時報

檢調偵辦國安特勤利用蔡英文總統出訪夾帶免稅菸案，發現國安局少校吳宗憲、張恒嘉在蔡出訪前2周就開放登記下訂，據悉，因訂單爆量，一再追加，吳在總統出訪前夕還在「加班」處理訂單；這9800條菸原計畫運往官邸暫放，再通知下訂單位到官邸「領貨」。總統永和官邸儼然淪為「菸品發貨中心」。

總統府昨宣布，新任國安局長由退輔會主委邱國正接任。總統府發言人丁允恭說，蔡英文總統對特勤人員走私洋菸，表達「震撼、震驚及震怒」，在公布新國安局長人事後，未來將針對國安局進行全面整頓及徹查。

特勤人員利用總統出訪免報關便利，大量採購免稅菸品，釀成醜聞，受國際矚目。外長吳釗燮昨陪同日本外賓拜會蔡總統時，忍不住感嘆，「蔡總統剛結束的出訪成果，都被香菸風波沖淡了」；吳釗燮並主動對外賓自清，「外交部沒人買香菸」。

◎旺報

大陸國防部24日發表《新時代的中國國防》白皮書，在國家安全風險挑戰部分，明確提出「反分裂鬥爭形勢更加嚴峻」。大陸國防部新聞發言人吳謙答覆本報記者提問時表示，白皮書傳達明確訊號：搞台獨是死路一條，若台灣從中國分裂出去，大陸軍隊必將不惜一戰。

大陸國防部昨發表《新時代的中國國防》白皮書，鷹派媒體《環球時報》強調，新發布的國防白皮書與2013年、2015年發布的兩版白皮書相比，提到台灣的篇幅更加提前，且單獨成段落、篇幅增加，措辭也更嚴厲。

面對民進黨政府近期一系列以強化國安為名的修法作為，大陸涉台人士指出，北京遏止台獨策略已從總統蔡英文剛上台的反對文化台獨，轉向阻擋修法台獨與釋憲台獨。

◎工商時報

本土5G供應鏈廠商大串連。工研院24日宣布攜手聯發科、廣達、中磊、研華、中華電信等18家大廠，共同打造「5G基地台生態系統」，做大台灣在全球5G市占版圖，搶攻2025年高達2,510億美元的5G商機。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）24日證實，他與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將率領團隊下周一（29日）抵達上海，30日起與中國國務院副總理劉鶴、商務部部長鍾山等舉行為期兩日的中美貿易談判。他說，中方選擇在上海會面是展示出善意，中美在前總統尼克森時代於上海發表聯合公報，並從此開啟中美關係正常化進程。

臉書、谷歌、亞馬遜、蘋果等科技大廠近來已陸續被美國主管機關盯上，不料司法部現在又打算展開新一波反壟斷調查，旨在廣泛了解網搜、社交媒體及電商平台領導業者是否合乎市場競爭法規，讓四大科技巨頭壓力更大。

(中時電子報)