網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

每年登革熱疫情高峰多落在9月、10月，高雄市長韓國瑜將防治登革熱列為首要任務。韓日前更前往前鎮區勞工公園視察，還突然爬上約3層樓高的樹上，視察樹上是否有樹洞形成「隱藏危機」，現場人員也頻要韓國瑜小心。韓國瑜稍早受訪時表示，未來一周很危急，很怕交叉感染，希望大家聯手防止登革熱。沒想到，韓國瑜這個舉動，卻遭外界質疑作秀？

對此，網友mshuang於批踢踢發文表示，作秀嘛？今天韓會去是因為公園處的在報告公園方面對於病媒蚊的防治，你看過現場直播就會聽到公園處的在講樹洞積水，積水就會產生病媒蚊，就會讓高雄人得病甚至死亡，公園處報告是說他們用一種東西把樹洞堵住就不會積水了。

該網友更認為，今天如果韓沒爬上去看看，天曉得看不到的地方有多少洞。到時公園處回報都堵上了，結果一堆人得登革熱又要韓導十成！連看都沒看這不是讓底下的人好混水摸魚嘛！不要向總統府那樣連看都不看就說飛機上沒菸，結果被搜出來六百條。

(中時電子報)