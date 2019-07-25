私菸案向上延燒，國安系統人士大震，身為共犯的華航懲處名單也出爐，傳出最多只罰到空品處副總邱彰信。倘若如此，這只證明兩件事，一是華航高層後台真的很硬，怎樣都動不了；二是華航的根爛到爆，爛到連自省能力都沒有。

用同樣一個標準，如果年初機師罷工，時任董事長的何煖軒都下台負責，如今華航掩護走私免稅菸，最扯的是，這批貨根本就沒上飛機，明眼人看至少就是圖利、偽造文書兩大重罪，國家航空公司公然犯法，董事長謝世謙沒下台，怎麼說得過去？

更何況，何煖軒下台後，謝世謙除華航董事長，更身兼華航總經理、華信董事長，根本就是大權獨攬，在華航裡的地位空前絕後。但可惜的是，原本外界對於謝還寄予厚望，期許其改造華航，但謝上任唯一做的事情，卻是清算前朝何系人馬。

說真的，有這樣的董事長，難怪華航綱紀敗壞，敢踩在法律紅線上，讓今年要慶祝60周年的華航蒙羞。這也不難聯想，謝世謙對於「不能得罪」的綠朝新貴，會有多麼地畏首畏尾，講直接一點，如果事情發展至如此失控，是要靠人家保的。

倘若如傳出的，懲處層級只到空品部，只代表兩件事，一是華航完全失控，連主管機關兼大股東都不甩，可以跩到「只要我決定，有什麼不可以」；二是華航這批高層的後台真的夠硬，硬到就算罪證確鑿，都還可以穩坐泰山，堪稱奇觀。

最可恥的是，如果華航還在對外帶風向，用董事長、資深副總管不到訂多少免稅品這樣的「外行話」帶過，代表華航根本缺乏自省能力，到現在還想要硬拗，如果是用這樣的態度面對私菸案，代表不覺有錯，未來恐鑄下更多大錯。

上樑不正下樑歪，當私菸案爆發第一時間，華航只想護主，敢睜眼說瞎話到說「免稅商品是上網預購」，避免高層被捲入，離譜至極。如果這是高層指示，高層更應該下台，如果是基層揣摩上意，那代表根都爛了，三個字：「沒救了」。

(中時 )