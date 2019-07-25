行政院長蘇貞昌連日猛批高雄市長韓國瑜，還說「關心高雄，是因為其他縣市有市長」，韓國瑜上午反嗆「高雄沒有市長嗎？」韓國瑜再次強調，蘇貞昌現在是獨眼龍在看問題，看高雄怎麼看、怎麼不順眼。對此，台中市烏日婦女會理事長、台中市議員吳瓊華直言，這就是民進黨的餌，為了讓韓失言。她也認為，韓團隊要妥善規劃公開行程，否則這樣的媒體形象不利爭取婦女與青年選票。

蘇貞昌連日針對韓國瑜，日前稱韓答應高雄市民說要全力顧市政，「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界」。此外，他也砲轟韓國瑜在高雄淹水時，不該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢、不按規定來，非常不該也非人民之福。對此，韓國瑜回嗆蘇永遠兩套標準，獨眼龍式的施政愈來愈奇怪。

據中評社報導，吳瓊華認為最近大家都只看到韓批評蔡政府的一面，很少看到韓對國家大政發言，恐會影響支持者印象。她呼籲韓國瑜不要上民進黨的當，民進黨候選人是蔡英文，不是蘇貞昌，蔡最近反而顯得低調，一方面到邦交國訪問，二方面通過初選後減少許多公開行程，沒有發言當然就不會有失言。吳直言，民進黨就是要營造韓好鬥形象，她建議韓團隊要妥善規劃公開行程，否則這樣形象不利於爭取婦女與青年選票。

吳瓊華提到，過去每次大選，國民黨候選人都會跟全台婦女組織接觸4至5次，歷屆候選人中是馬英九的婦女選票爭取到最多，除了馬的本身形象好，團隊也刻意營造馬溫良恭儉讓的形象，婦女朋友很喜歡這樣的領導人形象。她認為，必須透過各縣市議員協助，讓韓與婦女團體接觸，讓婦女朋友看到韓親民、接地氣的一面，而不是媒體上砲火猛烈的那一面。

(中時電子報)