《博客來》小編在FB推書《爬樹的魚》暗酸韓，「如果以爬樹的能力來評判一條魚，那麼魚會一輩子認為自己是大笨蛋！」(博客來FB)

黃捷在博客來貼文底下留言酸韓。(博客來FB)

貼文底下許多網友大酸韓國瑜以及韓粉，有人留「小編你......還好按博客來讚的大多不是韓粉...」，另一人回「因為韓粉不看書」。(博客來貼文)

但也有人打臉說「不要偷罵菊姐」，貼出2015年新聞，「為了防堵登革熱肆虐，高雄市工務局養工處，全面檢查685處的公園綠地，而在獅湖公園積水的樹洞中，發現了登革熱病媒蚊的幼蟲，因此動員千人補樹洞。」(博客來貼文)

高雄登革熱疫情嚴峻，市長韓國瑜24日視察噴藥工作，行經勞工公園時，聽聞衛生局長林立人解說樹洞易積水、成為防疫漏洞，立刻爬樹約2樓高查看，確實發現積水樹洞。《博客來》在FB推書《爬樹的魚》暗酸韓，「如果以爬樹的能力來評判一條魚，那麼魚會一輩子認為自己是大笨蛋！」高雄市議員黃捷也在底下留言補刀說，高雄市政府這個月的「每月一書」推薦有著落了。

高雄市長韓國瑜昨攀樹查病媒蚊，行政院發言人Kolas Yotaka昨也在臉書貼文，引用疾管署資訊間接證實韓國瑜未作秀，疾管署說，防治登革熱最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。若樹上有洞、有積水疑慮，可在樹洞填土種植物。但高雄市議員黃捷受訪時批，市長爬到樹上檢查樹洞這件事情，不僅將表演政治發揮到極致，也再次將專業分工視為無物

《博客來》小編在FB推書《爬樹的魚》暗酸韓，「如果以爬樹的能力來評判一條魚，那麼魚會一輩子認為自己是大笨蛋！」以黑韓出名的高雄議員黃捷也立刻在底下留言，高雄市政府這個月的「每月一書」推薦有著落了。

貼文底下許多網友大酸韓國瑜以及韓粉，有人留「小編你......還好按博客來讚的大多不是韓粉...」，另一人回「因為韓粉不看書」。但也有人打臉說「不要偷罵菊姐」，貼出2015年新聞，「為了防堵登革熱肆虐，高雄市工務局養工處，全面檢查685處的公園綠地，而在獅湖公園積水的樹洞中，發現了登革熱病媒蚊的幼蟲，因此動員千人補樹洞。」

(中時電子報)