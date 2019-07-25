網友提供與圖文作家對話。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

網友提供與圖文作家對話。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪「拚外交」，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會「拚走私」，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄；立委黃國昌開記者會揭發此事，震驚全台。網友痛批臉書各圖文作家，對蔡政府國安局走私案似乎都噤聲；有人卻貼出截圖，圖文作家不僅沒沉默，還對質疑網友開嗆，就連關務署自己都被打臉。

網友在PTT論壇發文《FB圖文作家都沉默了？》表示：「之前FB上各圖文作家大力讚賞蔡英文外交成果，譴責香港元朗事件，但是遇到特勤人員走私似乎都噤聲了，為什麼他們沉默了呢？有卦？」

有網友立刻貼出截圖，直言：「有沉默嗎？」圖片中，有人在臉書問圖文作家蠢羊與奇怪生物：「菸嗎？哈哈哈哈哈哈哈。」他立刻回嗆：「見獵心喜嗎？但我還是要提醒散播謠言是要關三天哦。」對於其他像是「原來歐咪押給是香菸」的留言，蠢羊與奇怪生物也都回這句；對於「蛤？可是國昌說菸是從外國帶進來的耶，關務署也道歉了」，，蠢羊與奇怪生物則不予回應。截圖網友不客氣表示：「我懂，假消息要關三天對吧靜候佳音喔」、「不愧是歐咪呀給，真是一份大禮，目前被打的滿地找牙呢！小心製圖喔，圖文作家們！小心三天。」

至於關務署，在黃國昌開記者會前發文：「您好：案貨全數查扣，黃國昌委員所說的並不是事實。本署已發布新聞稿說明。」但在黃開記者會後，關務署又發文自打臉：「針對昨日臉書小編留言『黃國昌委員所說的並不是事實』，因全案確實有違法走私菸品事實，文字處理不周，引起誤會，在此對黃國昌委員表逹歉意。」

其他網友見狀，紛紛回應：「這些人低調賺就好，沒想到這麼嗆，跟綠共學的嗎？」「跟1450一樣只剩這招，反駁不了說你造謠」、「真的是噴飯耶」、「真的蠢」、「超級屌，說菸，也可以被指3天，笑死」、「自知理虧就貼法律條文裝傻」、「這作家有夠兇」、「兇屁兇！」「這種早就退讚了！意識形態呵呵」。

★中時電子報關心您：吸煙有礙健康！

(中時電子報)