女星王瞳在民視八點檔《大時代》和馬俊麟飾演情侶，日前卻遭爆兩人戲外也有感情糾葛，第一時間雙方都否認傳聞，不過在昨卻驚爆艾成默認與王瞳分手，一連串風波越演越烈，對此，王瞳今（25日）也首發聲，在臉書發文：「有很多想說的話無法量化成文字 我想就濃縮成⋯謝謝和對不起吧！」

王瞳在文中開頭就寫下：「我知道最近讓大家擔心了」，對這一切王瞳則說：「我想就濃縮成⋯謝謝和對不起吧！」她有感而發寫下：「人與人之間，真的有很多的功課 因為我們永遠無法完全理解對方 但也許多一分同理心⋯學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒⋯也許可以找到更好的方式？！我不知道⋯」。

王瞳也表示自己「我的確有許多可以修正改進的地方 我也會藉此將其化為動力在事業上衝刺」，希望外界留給當事者空間，王瞳感謝工作夥伴的包容、信任以及家人的支持，她也特別提到：「最後要謝謝艾成。」

王瞳臉書全文。（圖／取材自王瞳臉書）

(中時電子報)